Изысканные и красивые: звезды на показе Chanel в Нью-Йорке
Во вторник, 2 декабря, Модный дом Chanel презентовал в Нью-Йорке коллекцию Métiers d’art созданную Матье Блази — новым креативным директором женской линейки бренда.
Шоу состоялось в метро, а в замысле дизайнера было сочетание поп-культуры, истории бренда Chanel и изысканного мастерства.
«Я хотел создать что-то вроде случайности — то, что мы видим каждое утро, когда идем на работу, и не знаешь, что будет на углу. Приглашены все», — сказал Блази изданию WWD.
Среди гостей мероприятия было много друзей бренда, известных инфлюенсеров, актеров и других знаменитостей. Все гости были одеты в Chanel. Кто-то выбрал изысканные образы и элегантные аксессуары, но были и те, кто решился на смелые ансамбли.