Изысканные и красивые: звезды на показе Chanel в Нью-Йорке

Во вторник, 2 декабря, Модный дом Chanel презентовал в Нью-Йорке коллекцию Métiers d’art созданную Матье Блази — новым креативным директором женской линейки бренда.

Эмили Ратаковски

Модель Эмили Ратаковски / © Associated Press

Шоу состоялось в метро, а в замысле дизайнера было сочетание поп-культуры, истории бренда Chanel и изысканного мастерства.

«Я хотел создать что-то вроде случайности — то, что мы видим каждое утро, когда идем на работу, и не знаешь, что будет на углу. Приглашены все», — сказал Блази изданию WWD.

Среди гостей мероприятия было много друзей бренда, известных инфлюенсеров, актеров и других знаменитостей. Все гости были одеты в Chanel. Кто-то выбрал изысканные образы и элегантные аксессуары, но были и те, кто решился на смелые ансамбли.

Линда Евангелиста

Линда Евангелиста / © Associated Press

Линда Евангелиста / © Associated Press

Энджел Риз

Энджел Риз / © Associated Press

Энджел Риз / © Associated Press

Роуз Бирн

Роуз Бирн / © Associated Press

Роуз Бирн / © Associated Press

Шарлотта Казираги

Шарлотта Казираги / © Associated Press

Шарлотта Казираги / © Associated Press

Райли Кио

Райли Кио / © Associated Press

Райли Кио / © Associated Press

Люкс Паскаль

Люкс Паскаль / © Associated Press

Люкс Паскаль / © Associated Press

Тильда Суинтон

Тильда Суинтон / © Associated Press

Тильда Суинтон / © Associated Press

Эмили Ратаковски / © Associated Press

Эмили Ратаковски / © Associated Press

Джон Бон Джови

Джон Бон Джови / © Associated Press

Джон Бон Джови / © Associated Press

Адвоа Абоа

Адвоа Абоа / © Associated Press

Адвоа Абоа / © Associated Press

Кристен Стюард

Кристен Стюард / © Associated Press

Кристен Стюард / © Associated Press

Кристин Барански

Кристин Барански / © Associated Press

Кристин Барански / © Associated Press

