К карнавалу готова: Изабель Гулар в экстравагантном бикини сексуально станцевала на камеру

Изабель Гулар уже подготовилась к начавшемуся сегодня в Бразилии карнавалу. Карнавал проходит ежегодно за 40 дней до Пасхи и знаменует начало Великого поста. Модель будет праздновать его в Рио-де-Жанейро.

В Instagram Гулар показала свой роскошный образ, в котором она появится на карнавале.

На фото Изабель предстала в экстравагантном бикини, которое было похоже на настоящее произведение искусства. Оно было создано из украшений из латуни, ракушек, камней и цепочек.

На руках у нее были металлические доспехи. Обута Гулар была у босоножки на шпильках.

Изабель продемонстрировала сексуальную стройную фигуру, накачанный пресс, упругие ягодицы и красивый загар.

Красавица также выложила видео ее соблазнительного танца для карнавала.

Позировала модель в отеле Copacabana Palace с видом на пляж в Рио-де-Жанейро.

Напомним, ранее Изабель Гулар в черном купальнике похвасталась сексуальной пятой точкой.

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