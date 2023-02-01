К концерту подготовилась: Ирина Федишин похвасталась красивым макияжем, прической и красным маникюром

Ирина Федишин показала подписчикам в Instagram макияж и прическу, которые она сделала для своего сценического образа перед выступлением в Хмельницком. Певица опубликовала в фотоблоге селфи из гримерки, на которых появилась в трикотажной водолазке вишневого оттенка.

Ирина Федишин / Фото: Instagram Ирины Федишин

Ирина накрутила локоны и собрала волосы сзади, оставив несколько прядей с одной стороны. Она накрасила веки бежево-блестящими тенями, нарисовала черные стрелки и нанесла на губы красную помаду.

Ирина Федишин / Фото: Instagram Ирины Федишин

Уши звезда украсила лаконичными серьгами. Красный длинный маникюр завершил красивый образ Федишин.

Ирина Федышин / Фото: Instagram Ирины Федишин

Напомним, ранее Ирина Федишин демонстрировала роскошный аутфит с концерта. На сцене певица предстала в белом пышном платье от украинского бренда.

Читайте также: