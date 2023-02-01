Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
К концерту подготовилась: Ирина Федишин похвасталась красивым макияжем, прической и красным маникюром

К концерту подготовилась: Ирина Федишин похвасталась красивым макияжем, прической и красным маникюром

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
583
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
К концерту подготовилась: Ирина Федишин похвасталась красивым макияжем, прической и красным маникюром

Ирина Федышин / Фото: Instagram Ирины Федишин

Певица похвасталась умением делать себе красивый макияж и прическу.

Ирина Федишин показала подписчикам в Instagram макияж и прическу, которые она сделала для своего сценического образа перед выступлением в Хмельницком. Певица опубликовала в фотоблоге селфи из гримерки, на которых появилась в трикотажной водолазке вишневого оттенка.

Ирина Федишин / © Instagram Ирины Федишин
Ирина Федишин / Фото: Instagram Ирины Федишин

Ирина накрутила локоны и собрала волосы сзади, оставив несколько прядей с одной стороны. Она накрасила веки бежево-блестящими тенями, нарисовала черные стрелки и нанесла на губы красную помаду.

Ирина Федишин / © Instagram Ирины Федишин
Ирина Федишин / Фото: Instagram Ирины Федишин

Уши звезда украсила лаконичными серьгами. Красный длинный маникюр завершил красивый образ Федишин.

Ирина Федышин / © Instagram Ирины Федишин
Ирина Федышин / Фото: Instagram Ирины Федишин

Напомним, ранее Ирина Федишин демонстрировала роскошный аутфит с концерта. На сцене певица предстала в белом пышном платье от украинского бренда.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
583
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация