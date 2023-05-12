К лету готова: британская телезвезда примерила откровенный яркий купальник

Хлоя Ферри обожает хвастаться своими сексуальными формами в купальниках.
Хлоя Ферри, британская телезвезда, уже подготовилась к лету. В Instagram она продемонстрировала пляжный образ, который выбрала для отдыха.
На фотографии женщина предстала в откровенном купальнике яркого оранжевого цвета с американской проймой.
В такой модели Хлоя и сексуальным бюстом похвасталась, и плоским животом. Фигура Ферри выглядит очень соблазнительно.
Напомним, Хлоя Ферри недавно загорала в красном бикини, лежа на матрасе в виде огромного ломтика арбуза.
Читайте также: