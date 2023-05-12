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К лету готова: британская телезвезда примерила откровенный яркий купальник

К лету готова: британская телезвезда примерила откровенный яркий купальник

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1097
Время на прочтение
1 мин
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К лету готова: британская телезвезда примерила откровенный яркий купальник

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Хлоя Ферри обожает хвастаться своими сексуальными формами в купальниках.

Хлоя Ферри, британская телезвезда, уже подготовилась к лету. В Instagram она продемонстрировала пляжный образ, который выбрала для отдыха.

На фотографии женщина предстала в откровенном купальнике яркого оранжевого цвета с американской проймой.

Хлоя Ферри / © Instagram Хлои Ферри
Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

В такой модели Хлоя и сексуальным бюстом похвасталась, и плоским животом. Фигура Ферри выглядит очень соблазнительно.

Напомним, Хлоя Ферри недавно загорала в красном бикини, лежа на матрасе в виде огромного ломтика арбуза.

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Дата публикации
Просмотры
1097
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