К лету готова: британская телезвезда примерила откровенный яркий купальник

Хлоя Ферри, британская телезвезда, уже подготовилась к лету. В Instagram она продемонстрировала пляжный образ, который выбрала для отдыха.

На фотографии женщина предстала в откровенном купальнике яркого оранжевого цвета с американской проймой.

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

В такой модели Хлоя и сексуальным бюстом похвасталась, и плоским животом. Фигура Ферри выглядит очень соблазнительно.

Напомним, Хлоя Ферри недавно загорала в красном бикини, лежа на матрасе в виде огромного ломтика арбуза.

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