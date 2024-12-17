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К новогоднему корпоративу готова: Аманда Холден в платье с пайетками и туфлях цвета металлик пришла на работу

К новогоднему корпоративу готова: Аманда Холден в платье с пайетками и туфлях цвета металлик пришла на работу

К новогоднему корпоративу готова: Аманда Холден в платье с пайетками и туфлях цвета металлик пришла на работу

Аманда Холден / Фото: Getty Images

Радиоведущая в праздничном луке попала под прицел папарацци.

Аманда Холден попала в объективы папарацци, когда шла в студию Global Radio, где она ведет шоу на Heart Breakfast в Лондоне. Она продемонстрировала праздничный образ, который отлично подойдет для корпоратива.

На ней было длинное платье с серебряными пайетками и белыми манжетами и воротником, украшенным стразами. На плечи она накинула бежевое пальто тедди.

Аманда Холден / © Getty Images
Аманда Холден / Фото: Getty Images

Аутфит Холден дополнила туфлями-лодочками цвета металлик на шпильках и серебряным клатчем.

Аманда распустила волосы, надела на лицо солнцезащитные очки, уши украсила лаконичными серьгами, а руки – золотыми браслетами. Красный маникюр гармонично влился в праздничный лук.

Раньше мы видели Аманду Холден в молочном пальто и платье с бахромой.

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