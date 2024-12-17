К новогоднему корпоративу готова: Аманда Холден в платье с пайетками и туфлях цвета металлик пришла на работу

Радиоведущая в праздничном луке попала под прицел папарацци.
Аманда Холден попала в объективы папарацци, когда шла в студию Global Radio, где она ведет шоу на Heart Breakfast в Лондоне. Она продемонстрировала праздничный образ, который отлично подойдет для корпоратива.
На ней было длинное платье с серебряными пайетками и белыми манжетами и воротником, украшенным стразами. На плечи она накинула бежевое пальто тедди.
Аутфит Холден дополнила туфлями-лодочками цвета металлик на шпильках и серебряным клатчем.
Аманда распустила волосы, надела на лицо солнцезащитные очки, уши украсила лаконичными серьгами, а руки – золотыми браслетами. Красный маникюр гармонично влился в праздничный лук.
Раньше мы видели Аманду Холден в молочном пальто и платье с бахромой.
Читайте также:
- В синем платье-футляре и без бюстгальтера: Аманда Холден блеснула сосками по дороге на работу
- В костюме травяного оттенка с принтом: Аманда Холден показала яркий аутфит на лето
- Битва сосков: Эшли Робертс VS Аманда Холден