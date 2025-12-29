- Дата публикации
К Новому году готовы: Павел Зибров показал, как он с женой и дочкой украсил елку
Народный артист Украины похвастался своей новогодней красавицей.
Павел Зибров поделился со своими подписчиками в Instagram красивым видео, на котором показал, как он с семьей украсил елку.
Народный артист продемонстрировал сказочную новогоднюю атмосферу дома и роскошное праздничное зеленое дерево, украшенное разнообразными игрушками, цветочными декорациями и гирляндами.
В комментариях фолловеры пишут множество комплиментов елке певца. В восторге от новогоднего дерева Зиброва и Ольга Сумская. Она назвала елку божественной и спросила, кто ее украшал.
«Спасибо, солнышко! Наш семейный подряд во главе с Дианкой с Маринкой! Я почетно поставил, прикрутил и держал лестницу», — ответил Павел Николаевич своей звездной подруге.
Напомним, Павел Зибров презентовал зажигательную песню Disco Zibrembo.