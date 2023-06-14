К отпуску готова: британская телезвезда в розовом бикини продемонстрировала сексуальную пятую точку

Хлоя Ферри устроила себе импровизированный фотосет в гардеробной.

Британская телезвезда Хлоя Ферри подготовилась к отпуску. Знаменитость похвасталась перед фолловерами в Instagram купальником, который она возьмет на отдых. Позировала Ферри в гардеробной.

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

На фото Хлоя предстала в розовом бикини. Ферри продемонстрировала на камеру свои сексуальные и упругие ягодицы.

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Напомним, похвасталась фигурой в купальнике и Сальма Хайек. Во время прогулки на яхте актриса загорала в бледно-голубом бикини.

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