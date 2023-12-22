К Рождеству: Билык, Зибров, Цыбульская, alyona alyona и другие звезды перепели колядки

Украинские артисты – Ирина Билык, alyona alyona, Павел Зибров, Оля Цыбульская, MamaRika, Елена Тополя, ENLEO, LELY45, SKYLERR, NATIYA и другие молодые исполнители перепели колядки, вошедшие в музыкальный альбом под названием "Різдвайб".

Альбом, созданный порталом Музвар и лейблом SODA MUSIC, состоит из осовремененных украинских рождественских песен. В нем колядки, щедривки и авторские вставки звучат в сочетании с техно, рэпом, попом, народным вокалом и другими жанрами.

"Зіронька ясна"

Одной из самых неожиданных коллабораций стало авторское переосмысление колядки "Зіронька ясна" от alyona alyona, НКНКТ и elarm. Артисты, оставив аутентичный припев, зачитали авторские строчки, в тексте которых находится вайб современности. Как отмечает alyona, время трансформирует и создает новые традиции, это несет за собой изменение поколений.

"Нация, равно как и язык, равно как и традиции – это живой организм. И это очень классно, когда он меняется, приносит что-то новое, формирует свои новые традиции, от кого-то отсоединяется, к чему-то присоединяется, и это нормально ", – отметила исполнительница.

Также певица рассказала, как планирует праздновать Рождество в этом году: "В этом году в моей семье еще будет два Рождества. Но для меня так даже лучше, потому что одно я могу праздновать со своей новой семьей, а на старое Рождество поехать к родителям и отпраздновать еще раз. Поэтому для меня это положительные изменения, и в любом случае это формирование новых традиций".

"То не ластовка"

Ирина Билык, Lely45, Сергей Лазановский и Сергей Мироненко объединились для создания обновленной версии малоизвестной колядки "То не ластовка", которая происходит из Черниговщины. Ради этой песни Билык впервые спела академическим вокалом и при записи песни была готова к любым творческим экспериментам.

"Я очень люблю праздники, потому что в эти дни можно побыть с семьей и отдохнуть. Мне приятно, что Украина может праздновать Рождество 25 декабря вместе со всей Европой и со всем миром. В этот день обязательно нужно собраться всей семьей для того, чтобы рассказать, что было интересно за этот год, какие планы на будущее и конечно поесть вкусностей, потому что все знают, что я люблю готовить", – рассказала о своих рождественских планах певица.

"Щедрий вечір"

Для переосмысления всеми любимой рождественской песни "Щедрий вечір" вместе объединились Оля Цыбульская, Santorin, ANKA и группа "Шум'я". Оставив за вокальную основу традиционный вокал, изюминкой трека стала рэп-часть в исполнении Santorin.

Относительно собственного отношения к переносу даты Рождества, Оля Цыбульская прокомментировала так: "Мне легко далась смена привычной даты празднования Рождества. Потому что я ничего не хочу иметь общего с изуверами. Магия праздника происходит тогда, когда люди объединяются верой в чудо. Объединяемся в песнях, добрым делам и вере в победу".

"Пане господарю"

В альбоме звучит малоизвестная колядка "Пане господарю" родом из Житомирщины в исполнении Олены Тополи, Павла Зиброва, SKYLERR, SOWA и ENLEO. Как выяснилось при создании песни, создателям удалось совместно объединить преподавателя и ученицу. Ведь Павел Зибров был преподавателем Олены Тополи, когда она училась в университете.

"Рождество для нас особый праздник, когда вся семья вместе за одним столом. Проект "Рождествен" очень важен для нас украинцев, для нашей культуры, ведь важно помнить и уважать свои корни, свои традиции. Культура важна и нужна, особенно сейчас в такие тяжелые времена", – прокомментировал Павел Зибров.

Олена Тополя поделилась своим отношением к изменению в рождественских датах: "Что касается изменения дат – для меня это не является чем-то принципиальным. Как принято в нашей стране, соответственно принято и в семье. Главное, чтобы эти праздники были для того, чтобы собираться семьей и благодарить Творца за то, что мы друг у друга есть. Спасибо, что мы входим в новые годы, и достигаем чего-то за определенные периоды и преодолеваем испытания, которых так много в последнее время у всех нас…"

"Ясна зоря"

Тоня Матвиенко присоединилась к выполнению обновленной версии колядки "Ясна зоря". Это стало очень символическим, поскольку в свое время ее исполняла ее мама – Нина Матвиенко, которая была одной из исполнительниц-берегинь украинских рождественских традиций. Компанию певице составили молодые исполнители OKS и TESLENKO, а также представительница Украины на Детском Евровидении-2023 Анастасия Димид.

"Когда-то мы праздновали Рождество 25 декабря. Я за переход, потому что новый календарь более точный и теперь мы будем более настроены с космическими циклами. Дней станет больше, солнца станет больше и дни будут рождаться. Мы будем вместе с европейским миром. Я вам всем желаю встретить Рождество в кругу семьи и друзей, чтобы было, что на столе вкусненькое, чтобы вы пели, колядовали и прославляли нашего Христа", – прокомментировала Тоня Матвиенко.

"Ой як же було ізпрежди віка"

Виталий Козловский и молодые исполнители – бэнд 7TEEN'S и Natiya создали расширенную версию всеми любимой колядки "Ой як же було ізпрежди віка", посвященную созданию мира. В композиции можно услышать многоголосие от 7 вокалистов.

"Мы невероятно благодарны за возможность приобщиться к альбому "Різдвайб". Это важная страница в истории современной украинской музыки. Для того чтобы сохранить традиции, их нужно адаптировать от поколения к поколению", – прокомментировали 7TEEN'S.

"Діва Марія на камені стояла"

А вот колядку "Діва Марія на камені стояла", родом из Полтавщины, вместе исполнили MamaRika, Masha Danilova и Averin.

"Мне понравилась идея проекта, ведь у него есть прекрасные намерения — помогать друг другу, а это сейчас задача номер один. Поэтому, когда услышала, что альбом имеет благотворительную цель, согласилась сразу. Очень откликнулась предложенная колядка, над которой мы работали, она вышла драйвовой, с необычным саундом. Это классное новое видение аутентичной музыки, которое мне очень близко. Получилось действительно круто", – отметила MamaRika.

"Щедрик"

Бонусным, восьмым треком альбома "Різдвайб" стал самый массовый "Щедрик" в музыкальной истории Украины, созданный в рамках проекта "Різдвоники". Благодаря специальному чат-боту в Telegram удалось собрать более 2000 желающих спеть легендарного "Щедрика" в унисон с украинскими артистами. Для записи было отобрано 302 голоса.

К слову, "Різдвайб" имеет также благотворительную цель: роялти с первого квартала от прослушиваний направят на проект "Обійми для дитини" фонда Екатерины Осадчей для обеспечения комплексной поддержки детей-сирот.

По словам музыкального продюсера сборника TOM SODA, над "Різдвайбом" работали в течение трех месяцев. "Наша команда в составе четырех саундпродюсеров Виталия Поповича, Евгения OSTY, Петра Берестечко и меня взяла такой вызов: в экстремально сжатые сроки переосмыслить малоизвестные и уже популярные рождественско-обрядовые песни в необычных интерпретациях, 105 часов звукозаписи, 570 звуковых дорожек, 160 часов сводки, рекордное количество голосов… Задача была нелегкая, однако благодаря совместному плодотворному сотрудничеству у нас все получилось", – добавил он.

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