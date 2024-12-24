К Рождеству готовы: Ребел Уилсон показала милые фото с женой и дочерью

Семья в полном составе отправилась на популярный курорт.
44-летняя актриса и продюсер Ребел Уилсон поделилась в своем Instagram семейными снимками. На них она позирует со своей женой - дизайнером Рамоной Агрумой, и их совместной двухлетней дочерью.
Они позировали под елкой на популярном среди селебрити американском горнолыжном курорте – Аспене. На Ребел была светлая искусственная шуба-пальто и белые мунтбуты, а на Рамоне – короткая куртка и джинсы.
Также мамы с дочерью позировали в санях. Скорее всего, именно в Аспене семья будет отмечать Рождество.
Отметим, поженились Ребел и Рамона в Италии несколько месяцев назад – они обменялись брачными обетами на острове Сардиния 28 сентября. К слову, актриса раскрыла роман с дизайнером в июне 2022 года, когда публично осуществила каминг-аут. Уже в начале ноября того же года у пары родилась дочь с помощью суррогатной матери.
Читайте также:
- За руку с женой-дизайнером: известную актрису Ребел Уилсон подловили папарацци
- В пурпурном платье без бретелек: Ребел Уилсон презентовала свой режиссерский дебют
- В платье с пышной юбкой: похудевшая Ребел Уилсон вышла на красную дорожку со своей невестой