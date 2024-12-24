К Рождеству готовы: Ребел Уилсон показала милые фото с женой и дочерью

44-летняя актриса и продюсер Ребел Уилсон поделилась в своем Instagram семейными снимками. На них она позирует со своей женой - дизайнером Рамоной Агрумой, и их совместной двухлетней дочерью.

Они позировали под елкой на популярном среди селебрити американском горнолыжном курорте – Аспене. На Ребел была светлая искусственная шуба-пальто и белые мунтбуты, а на Рамоне – короткая куртка и джинсы.

instagram.com/rebelwilson

instagram.com/rebelwilson

Также мамы с дочерью позировали в санях. Скорее всего, именно в Аспене семья будет отмечать Рождество.

instagram.com/rebelwilson

instagram.com/rebelwilson

Отметим, поженились Ребел и Рамона в Италии несколько месяцев назад – они обменялись брачными обетами на острове Сардиния 28 сентября. К слову, актриса раскрыла роман с дизайнером в июне 2022 года, когда публично осуществила каминг-аут. Уже в начале ноября того же года у пары родилась дочь с помощью суррогатной матери.

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