К щему в сердце: Павел Зибров и Андрей Кравченко спели известный хит 90-х "Душі криниця"

Родительский дом кажется нам самым безопасным местом на Земле. Потому что здесь всегда ждут, принимают и любят, по-доброму наставляют и верят до последнего. С полномасштабной войной потребность во встречах с родными стала первоочередной необходимостью. Поэтому артисты объединились, чтобы легендарной композицией напомнить украинцам о родном доме и родителях.

Народный артист Украины Павел Зибров и молодой перспективный артист Андрей Кравченко представили дуэтную песню. Они исполнили известный хит 90-х – "Душі криниця". Это композиция, в которой воспеваются семейные ценности, быстротечность времени и чистота любви между родителями и детьми.

Павел Зибров и Андрей Кравченко

"Когда я впервые услышал эту песню – она меня очень умилила. Это же надо авторам так точно передать образы: молодость детей сравнить с ярким и полным сил летом, а зрелость родителей – с седой и суровой зимой. Берегите своих родителей и как можно дольше оставайтесь для их детьми! Потому что время бежит быстро и никакие силы не способны его остановить", – сказал Андрей Кравченко.

Андрей Кравченко

"Мне очень щемяще исполнять эту песню сейчас, вспоминаю юные времена, когда был первым исполнителем в далеком 1989 году, а уже в 1995 вышел сборник под одноименным названием "Душі криниця" и я пел эту песню для своей мамы, которой уже, к сожалению, нет. Нужно ценить время, когда вы еще – лето, а родители уже – зима. Любовь к родному дому, о душевных самых теплых моментах в жизни… Эта песня вне времени… А сейчас, во время войны, когда многие семьи разобщены – она приобрела особый смысл.

Павел Зибров и Андрей Кравченко

Самый главный месседж – помнить свой родной дом, где ты рос, не забывать о родителях и ценить каждый момент", – поделился Павел Зибров.

Павел Зибров

Песню "Душі криниця" написали поэт Андрей Демиденко и композитор Александр Морозов. Первым ее исполнил Павел Зибров в 1989 году. Композиция полюбилась слушателям и попала в репертуар других украинских артистов. Андрей Кравченко признается, что давно хотел исполнить ее в дуэте с Павлом Николаевичем.

"Павел Зибров – это легенда. Я открыл для себя Зиброва как прекрасного наставника, откровенного и чистосердечного человека, близкого мне по духу и по ценностям. Павел Николаевич прожил эту песню вместе со мной на едином дыхании. Я это очень ценю", – отметил Андрей.

Андрей Кравченко

"Андрей Кравченко – новое имя в украинском шоу-бизнесе, который активно работает и набирает обороты, молодой и перспективный артист. Его команда вела переговоры очень четко и лаконично и, конечно, очень приятно, что Андрею импонирует мое творчество, и его первый дуэт выйдет именно со мной. Для меня важно работать с людьми, с которыми я на одной музыкальной волне, которые постоянно работают, стремятся раскрыть свой голос и талант, открыть новую аудиторию, — поэтому с Андреем мы сразу нашли общий язык. Я уверен, что у него большое будущее. И так как я начинал и набирал обороты с песней "Душі криниця", очень символично, хочу, чтобы и для Андрея эта песня стала особенной в его творческой деятельности", — сказал Павел Николаевич.

Павел Зибров

К песне "Душі криниця" артисты сняли видео. Над клипом работала команда режиссера Алексея Михалевского. Работу решили сделать лаконичной, чтобы не отвлекать аудиторию от сути композиции. Хотя это вряд ли возможно, потому что артисты и сплетение их голосов с первых нот увлекают внимание слушателя и не отпускают до последней секунды трека.

Павел Зибров

Напомним, ранее Павел Зибров презентовал песню, посвященную украинским разведчикам.

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