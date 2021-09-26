Качает ягодицы стоя на руках: Изабель Гулар показала, как тренируется

36-летняя бразильская модель демонстрирует, что ее идеальное тело – это не подарок природы. А точнее не только он.

Изабель Гулар часто показывает подписчикам в Instagram фото и видео, на которых показывает, какие упражнения выполняет, чтобы держать себя в идеальной форме.

В этот раз Иза опубликовала ролик и продемонстрировала, как стоя на руках в спортзале выполняет упражнения на мышцы ног и ягодиц.

"Тело Изы. Последовательность - это ключ! Давайте!!", - пишет под роликом модель.

Пример Гулар, конечно, вдохновляет. Но, уверенны, не каждый сможет такое упражнения повторить, особенно те, кто занимается спортом в домашних условиях. Но, как говорится, совершенству нет предела, главное поставить перед собой цель. У Изабель Гулар такая однозначно есть.

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