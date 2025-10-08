ТСН в социальных сетях

Качество подвело: на кутюрном платье 70-летней Донателлы Версаче разошелся шов

С известным модельером случился конфуз.

Донателла Версаче

Донателла Версаче / © Associated Press

Итальянский модельер — 70-летняя Донателла Версаче — появилась в Лондоне на светском вечере организованном благотворительным фондом Джорджа и Амаль Клуни. Легенда мира моды выбрала для своего появления длинное вечернее платье от Versace оттенка карамели.

Донателла Версаче Джордж и Амаль Клуни / © Associated Press

Донателла Версаче Джордж и Амаль Клуни / © Associated Press

Это было платье-бюстье со складками на корсетном лифе, а также длинной юбкой фасона «русалка». На талии ее платье украшала гламурная и оригинальная баска расшитая бисером.

Донателла Версаче / © Associated Press

Донателла Версаче / © Associated Press

Задняя часть платья Донателлы была украшена шелковой плиссированной тканью, которая плавно ниспадала и превращалась в шлейф.

Донателла Версаче / © Associated Press

Донателла Версаче / © Associated Press

Донателла Версаче и Джордж Клуни / © Associated Press

Донателла Версаче и Джордж Клуни / © Associated Press

Образ Версаче был классическим, гламурным и женственным, но подвела в наряде то ли ткань, то ли крой — спереди на юбке шов платья заметно разошелся, а юбка помялась.

Деталь платья Донателлы Версаче / © Associated Press

Деталь платья Донателлы Версаче / © Associated Press

Напомним, что Донателла уже не руководит своим брендом. После почти 30 лет руководства Versace — брендом, основанным ее покойным братом Джанни, — в начале этого года она официально передала эстафету Дарио Витале, ранее работавшему в Miu Miu.

