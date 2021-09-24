Как Афродита: Деми Роуз в красном белье похвасталась пышными сексуальными формами

Британская "Ким Кардашьян" продемонстрировала новый откровенный аутфит.

Деми Роуз порадовала фолловеров в Instagram новыми горячими снимками в Instagram.

Она строила себе фотосессию на фоне красной стены. Позировала красотка в красном нижнем белье, в котором ее пышные формы выглядели очень сексуально. В этом образе она была похожа на богиню Афродиту.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

В руке Роуз держадла красное яблоко, которое соблазнительно ела.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Ее фигура "песочные часы" - пышное декольте, тонкая талия и широкие бедра - привлекает многих мужчин, которые следят за Деми в ее фотоблоге и с нетерпением ждут ее новых откровенных снимков.

"Волшебное зеркало на стене, кто красивее всех?" – подписалда фото модель.

Ранее Деми показала свой пышный бюст в черном кружевном бюстье-корсете.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Читайте также: Положила грудь на стол: Деми Роуз показала откровенные снимки из Италии

Пикантные снимки Деми Роуз (30 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку