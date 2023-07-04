Как ангел: украинская модель Кристи Пономарь продефилировала на показе Giambattista Valli

Наряд модели был полупрозрачным и с эффектными разрезами.
В Париже стартовала Неделя высокой моды, где различные известные бренды представляют публике свои коллекции. Среди тех, кто принял участие в мероприятии, был и Модный дом Giambattista Valli.
Среди моделей, который приняли участие в дефиле, была украинка Кристи Пономарь. Девушка продемонстрировала на подиуме длинное прозрачное платье-кольчугу со стразами, которое эффектно сверкало при свете софитов.
Наряд имел длинные рукава и разрезы практически до талии, а носила Кристи его с высокими черными закрытыми трусами.
Также платье имело небольшой шлейф, а сзади у него была открытая спина, вырез на которой был в виде большого сердца, обшитого белыми рюшами. Этот декор напоминал крылья ангела.
На странице в Instagram Кристи показа свое дефиле более детально.
Также модель поделилась закулисным процессом и показала, как ведется подготовка к шоу.
А после шоу на улице к модели подошел фотограф, который поддерживает Украину, и попросил подписать флаг нашей страны.
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