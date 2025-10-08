ТСН в социальных сетях

Как "ангел" Victoria's Secret: актриса Грета Ли в прозрачном платье с крыльями сияла на премьере фильма

Звезда привлекла к себе внимание смелым нарядом.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Грета Ли

Грета Ли / © Associated Press

Американская актриса Грета Ли посетила премьеру фильма «Трон: Арес», в котором она сыграла. Мероприятие состоялось в китайском театре TCL в Голливуде.

Для своего появления она выбрала эффектный образ, в котором была похожа на «ангела» Victoria’s Secret

Грета Ли / © Associated Press

Грета Ли / © Associated Press

На Ли было прозрачное кружевное бирюзово-серое платье макси на тонких бретельках и с пикантным декольте. Под нарядом на актрисе было нюдовое боди.

Главным акцентом в ее аутфите были большие 3D-крылья из тюля и кружева сзади, которые она демонстрировала фотографам.

Грета Ли / © Associated Press

Грета Ли / © Associated Press

Лук Грета дополнила босоножками цвета металлик от Aquazzara. Волосы звезда собрала в низкий хвост, сделала нежный макияж и украсила уши бриллиантовыми серьгами-гвоздиками, а шею — серебряным колье с бриллиантами.

Грета Ли / © Associated Press

Грета Ли / © Associated Press

