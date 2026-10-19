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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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Как балерина: девушка-модель Леонардо Ди Каприо вышла на подиум в корсетном платье с юбкой из перьев

Итальянка приняла участие в легендарном шоу бельевого бренда.

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Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Виттория Черетти

Виттория Черетти / © Getty Images

28-летняя итальянская модель и возлюбленная актера Леонардо Ди Каприо — Виттория Черетти — приняла участие в показе Victoria’s Secret Fashion Show 2026, который состоялся 18 октября в Лос-Анджелесе. На подиуме звезда продемонстрировала несколько образов, в одном из которых она напоминала балерину.

Виттория Черетти / © Getty Images

Виттория Черетти / © Getty Images

Итальянка была одета в белое корсетное платье, юбка которого была создана из перьев. Образ модели дополняли прозрачные мюли на высоких каблуках и длинные серьги с крупными камнями.

Отметим, Виттория Черетти — успешная модель, дебютировавшая на подиуме в 14 лет, часто снимается в фотосессиях для глянца и в рекламах известных брендов, участвует в благотворительных инициативах и экологических проектах. Входит в список «Новых лиц» поколения и является одной из самых востребованных моделей современной индустрии моды. О ее отношениях с Леонардо Ди Каприо стало известно в конце лета 2023-го.

Ранее, напомним, трансгендерная модель Алекс Консани в огромных золотых крыльях и кружевном корсете вышла на подиум Victoria’s Secret.

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