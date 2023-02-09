Как Барби: Ники Хилтон-Ротшильд пришла на вечеринку в ярком луке и показала, что носит в сумке

39-летняя Ники посетила вечеринку Недели моды в Нью-Йорке в среду вечером. Для выхода знаменитость выбрала полностью розовый ансамбль, сочетая ярко-розовый джемпер с мини-юбкой с имитацией кожи крокодила, розовой сумкой со стразами и прозрачными розовыми туфлями с блестящими брошками и фигурными каблуками.

Сумка Ники была расстегнута, и можно было рассмотреть, что носит в ней знаменитость. Правда, видно там немного: десятидолларовая купюра и какая-то белая коробка.

Ники Хилтон-Ротшильд / Фото: Getty Images

У Хилтон-Ротшильд был насыщенный вечерний макияж с пышными наращенными ресницами и блеском на губах, также она сделала идеально ровную укладку и дополнила образ серьгами с камнями, украшением на шее в виде цепи и кольцами – помолвочным и обручальным. Также сделала красный маникюр.

Ники Хилтон-Ротшильд / Фото: Getty Images

Напомним, Ники замужем за единственным сыном банкира Амшеля Ротшильда – Джеймсом Ротшильдом, она стала частью одной из самых богатых семей в мире 10 июля 2015 года. Их свадьба прошла в Оранжерее в Кенсингтонском дворцовом саду в Лондоне. За почти восемь лет брака у пары родилось трое детей – две дочери и сын.

Ники Хилтон и Джеймс Ротшильд / Фото: Associated Press

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