Как богиня: Эльза Хоск в эффектном красном платье блистала на фоне елки

Как богиня: Эльза Хоск в эффектном красном платье блистала на фоне елки

Шведская модель Эльза Хоск продемонстрировала роскошный лук подписчикам в Instagram.

На прошлой неделе многие звезды праздновали Рождество. 33-летняя Эльза по этому поводу сфотографировалась возле елки, красиво украшенной разноцветными шарами, красного и желтого цвета, а также праздничными конфетами.

Одета экс-"ангел" Victoria's Secret была в красное платье, которое пикантно подчеркивало ее бюст, и было с высоким разрезом, благодаря которому Эльза показала красивые ноги.

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Роскошный лук Эльза Хоск дополнила красными лаковыми туфлями на шпильке и маленький красным клатчем. А еще золотым колье на шее, макияжем в нюдовых оттенках и собрала волосы в прическу. Выглядела модель просто потрясающе.

Это было первое Рождество для Эльзы, которое она отмечала уже в статусе мамы. В феврале 2021 года модель родила дочь Тууликки.

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