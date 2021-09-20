Как богиня: Кэтрин Зета-Джонс в платье цвета спелой вишни блистала на премии "Эмми"

51-летняя актриса в красивом платье продемонстрировала стройную фигуру на красной дорожке.
Кэтрин Зета-Джонс стала настоящим украшением красной дорожки 73-й церемонии вручения премии "Эмми-2021".
Актриса появилась перед камерами в роскошном аутфите. На ней было платье-бюстье Cristina Ottaviano цвета спелой вишни с небольшим шлейфом и высоким разрезом, который позволил ей продемонстрировать свои стройные ноги. Декольте звезды выглядело очень соблазнительно.
Лук Кэтрин дополнила атласными туфлями в цвет наряда.
На шее у нее было красивое бриллиантовое ожерелье, в ушах – элегантные серьги, а на пальцях – кольца с рубинами.
Волосы Зета-Джонс уклала в легкие локоны и сделала макияж с винной помадой.
Компанию актрисе на церемонии составил ее муж – 76-летний Майкл Дуглас. Он был одет в черный классический костюм, белую рубашку и фиолетовый галстук.
Напомним, на красной дорожке премии "Эмми" блистал эпатажный актер Билли Портер. Он появился в образе total black. На нем была водолазка с плиссированными многослойными крыльями на рукавах-перчатках, которые он, как птица, демонстрировал на камеры.
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