Как богиня: Кэтрин Зета-Джонс в платье цвета спелой вишни блистала на премии "Эмми"

Как богиня: Кэтрин Зета-Джонс в платье цвета спелой вишни блистала на премии "Эмми"

51-летняя актриса в красивом платье продемонстрировала стройную фигуру на красной дорожке.

Кэтрин Зета-Джонс стала настоящим украшением красной дорожки 73-й церемонии вручения премии "Эмми-2021".

Актриса появилась перед камерами в роскошном аутфите. На ней было платье-бюстье Cristina Ottaviano цвета спелой вишни с небольшим шлейфом и высоким разрезом, который позволил ей продемонстрировать свои стройные ноги. Декольте звезды выглядело очень соблазнительно.

Кэтрин Зета-Джонс / Associated Press

Лук Кэтрин дополнила атласными туфлями в цвет наряда.

На шее у нее было красивое бриллиантовое ожерелье, в ушах – элегантные серьги, а на пальцях – кольца с рубинами.

Кэтрин Зета-Джонс / Associated Press

Волосы Зета-Джонс уклала в легкие локоны и сделала макияж с винной помадой.

Кэтрин Зета-Джонс / Associated Press

Компанию актрисе на церемонии составил ее муж – 76-летний Майкл Дуглас. Он был одет в черный классический костюм, белую рубашку и фиолетовый галстук.

Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс / Associated Press

Напомним, на красной дорожке премии "Эмми" блистал эпатажный актер Билли Портер. Он появился в образе total black. На нем была водолазка с плиссированными многослойными крыльями на рукавах-перчатках, которые он, как птица, демонстрировал на камеры.

Билли Портер / Associated Press

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