Как богиня: Ким Кардашьян посетила интервью в эффектном наряде с голым животом

Американская телезвезда Ким Кардашьян прилетела в Нью-Йорк, чтобы посетить "Ночное шоу с Джимми Фэллоном", где рассказала о забавных способах, которыми люди показывают ей, что носят ее одежду Skims, и о работе над сериалом All's Fair. Появилась на этом шоу она в белоснежном платье креативного дизайна, в котором немного была похожа на греческую богиню.

Наряд Ким был от Grace Ling и представлял собой топ и длинную юбку, соединенные в зоне талии тонкими шнурками. На юбке у платья также была драпировка и спереди и сзади, а вот топ украшала серебристый элемент спереди.

Образ Ким дополнила прозрачной обувью на каблуках, укладкой с легкими локонами, а также макияжем с нежными румянами на щеках.

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

В видео она также рассказала о своих детях, которые пытаются стать для нее свахами.

Отметим также, что работа в проекте All's Fair для Ким, которая уже много лет главная телезвезда мира, - не новинка и с точки зрения сериальных съемок. Не так давно она вместе с Эммой Робертс снялась в одном из сезонов сериала "Американская история ужасов".

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