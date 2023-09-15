Как будто на голое тело: звезда "Титаника" Кейт Уинслет ввела в заблуждение своим нарядом

Звезда культового драматического фильма "Титаник" Джеймса Кэмерона – актриса Кейт Уинслет – появилась среди знаменитостей на красной дорожке в Лондоне. Она посетила мероприятие Vogue World.

На Кейт был белоснежный костюм с широкими брюками и удлиненным жакетом с атласными пуговицами.

Свой наряд она сочетала с лаконичными туфлями и корсетным топом с декольте-сердцем, который был в бежевом оттенке из-за чего создавалось впечатление, что Кейт надела жакет на голое тело.

Кейт Уинслет / Фото: Associated Press

Также актриса сделала укладку легкими локонами, базовый макияж, надела длинные серьги, а на руке у нее были часы на светлом ремешке.

Кейт Уинслет / Фото: Associated Press

В брючном костюме на этом мероприятии появилась также легендарная супермодель Твигги. На женщине был красный бархатный костюм от Gucci из коллекции 1996 года, который придумал и разработал Том Форд.

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