Как будто в конфетти: Деми Мур в платье с цветным принтом polka dot и перьями появилась на фотоколле в Каннах

Деми Мур / © Associated Press

Сегодня, 12 мая, на Лазурном побережье стартует 79-й Каннский кинофестиваль, который продлится до 23 мая. Во дворце фестивалей уже состоялась фотосессия членов жюри основного конкурса, которое будет присуждать «Золотую пальмовую ветвь». Одной из членов жюри в этом году стала Деми Мур.

На фотоколле она появилась в скульптурном белом платье-бюстье с цветным принтом polka dot и рюшами на подоле из коллекции Jacquemus Le Palmier, которая называется The Confetti Dress.

Наряд также был украшен страусиными перьями с конфетти на кончиках, которые двигались в динамике. На талии был тканевый пояс в тон с пряжкой-кольцом.

Обута Деми была в белые туфли с бантиками и на шпильках.

У звезды была прическа с мягкими локонами, которую она уложила на одну сторону, макияж с розовой помадой, элегантные серьги с бриллиантами и сапфирами в ушах и кольца на руках. Лук она дополнила сумкой из такой же ткани, как платье, и очками-лисичками в белой оправе.

На официальной странице бренда Jacquemus показали, как создавался декор для этого платья.

«Я хотел перья, похожие на мобили Alexander Calder. Вырезанные конфетти, в постоянном движении», — отметил дизайнер Модного дома Симон Порт Жакмюс.

«Скульптурное платье-бюстье, вышитое перьевым конфетти, изготовленное из бархата из страусиного пера, деликатно вырезанного на диски. Каждый элемент перфорирован в центре, закреплен на тонких кончиках перьев, затем отдельно окрашивается, сгибается и изгибается вручную один за другим, чтобы создать постоянное движение и плавность тела. Эта техника вышивки конфетти разработана парижским домом вышивки перьями Maison Février», — говорится в подписи к видео.

Мур позировала также с другими членами жюри. В его состав вошли: актер Исаак Де Банколе, бельгийский режиссер и писательница Лаура Вандель, шведский актер Стеллан Скарсгард, китайский режиссер Хлои Чжао, ирландско-эфиопская актриса и продюсер Рут Негга, чилийский режиссер и сценарист Диего Сеспедес и британский писатель Пол Лаверти. Президентом жюри стал южнокорейский режиссер и продюсер Пак Чхан-Ук.

