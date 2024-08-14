Как будто в рубашке: Эшли Грэм посетила Нью-Йорк в необычном платье

Модель Эшли Грэм стала ведущей реалити-шоу Side Hustlers, поэтому сейчас часто посещает многие интервью и шоу, рекламируя этот проект. Когда Грэм направлялась на одну из встреч, ее подловили папарацци в Нью-Йорке.

36-летняя звезды была одета в голубой наряд необычного дизайна, ведь верхняя часть платья выполнена в виде майки, а вот нижняя напоминала мужскую рубашку, которой она просто обернула свои бедра.

Образ модель дополнила белыми босоножками на высоких каблуках, укладкой, лаконичным макияжем и французским маникюром. В ушах у Эшли сверкали серьги-кольца с камнями.

Эшли Грэм / Фото: Getty Images

Этот ее наряд в деконструктивном стиле, который кардинально отличается от того, что Грэм надевала несколькими днями ранее, когда продемонстрировала гламурный образ в стиле mob wife. Платье, в котором ее подловили папарацци, было в хищный принт.

Эшли Грэм / Фото: Getty Images

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