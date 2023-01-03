Как держится "Молодежный фронт Украины": интервью с автором фильма и главной героиней, пережившей оккупацию

Полномасштабная война коренным образом изменила жизнь каждого из нас, в том числе украинской молодежи. С первых дней вторжения многие юноши и девушки добровольно присоединились к рядам ТРО и ВСУ, начали волонтерить, работать в пользу государства, давая достойный отпор агрессору.

В августе 2022 года состоялась премьера документальной киноленты «Молодежный фронт Украины», в которой главная героиня Алина, представительница мариупольской молодежи, через призму своей жизни рассказала истории 22 молодых людей от Мариуполя до Бучи, которые ежедневно борются за наше государство и Победу на разных фронтах. Фильм создан при поддержке Министерства молодежи и спорта в сотрудничестве с молодежными советами Мариуполя, Хмельницкого, Харькова, Приморска и других городов.

К слову, этот документальный фильм доступен для бесплатного просмотра на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ по ссылке.

ТСН.ua в эксклюзивном интервью пообщались с автором-идейником документального фильма «Молодежный фронт Украины» Владимиром Сонько, и главной героиней ленты Алиной Козицкой о ключевых месседжах и идее проекта, работе Молодежного Совета Украины и героических историях украинской молодежи.

Владимир Сонько

Владимир, сегодня появляется все больше украинского контента, освещающего правду о полномасштабной войне России в Украине. Фильм «Молодежный фронт Украины» несет в себе схожую идею и месседжи. Расскажите поподробнее, о чем этот фильм и в чем его особенность?

Документальная кинолента «Молодежный фронт Украины» – уникальная история главной героини из Мариуполя, выжившей во время военных преступлений россии и геноцида украинского народа в городе. Алина — молодая девушка, общественная активистка, которая через призму своей жизни расскажет истории молодых людей, беспрестанно борющихся за нашу свободу и независимость. Киев, Боярка, Чернигов, Луцк, Собрание, Ирпень, Бахмут, Хмельницкий, Харьков, Херсон, Днепр, Луганск, Бахмут, Сумы, Буча, Мариуполь — в каждом из этих городов своя история, свои молодые Герои, о которых стоит рассказать.

В фильме поднимаются очень трудные и личные вопросы. В частности, при общении с молодежью из Луганской и Донецкой области невозможно было сдержать слезы. Не забываем, что война идет с 2014 года. Донбасс – это Украина! Луганск – это Украина! Мне кажется, что молодежь из всех уголков Украины ничто и никто не сможет остановить.

Расскажите, как возникла идея создать документальную ленту «Молодежный фронт Украины»? Но сколько людей работало над ее воплощением?

Как Глава Украинской ассоциации молодежных советов, я часто вдохновляюсь историями молодых людей, которые занимаются волонтерством, гуманитарной помощью, являются работниками в молодежных центрах, членами молодежных советов или общественных организаций, студенческих или ученических самоуправлений. Из-за этих историй я часто не спал по ночам, ведь сам всячески занимался координационным штабом молодежных советов Украины, искал гуманитарную помощь за рубежом, совместно с командой работали над разными программами для институтов, одной из таких является восстановительная программа «Вооруженные силы молодежных советов Украины».

И вот в одну из таких ночей я задремал и мне приснился чудесный сон о молодежном фронте Украины: как молодежь его держит и вместе со всей страной идет к Победе. Тогда у меня возникла идея показать все истории через призму одной девушки, которая 67 дней была без связи в городе, за которым наблюдал весь мир. Идея нашла увлекательный отклик у самой героини, а также у партнера Ассоциации — Министерства молодежи и спорта Украины. В частности, заместитель Министра молодежи и спорта Марина Попатенко, как и мы, прониклась и почувствовала то, что мы хотели показать от молодых людей. И благодаря этой поддержке мы смогли дополнить картинку историй из разных секторов молодежной политики.

Мы сделали это совместно с молодежью и властью, командой из 7 человек, у которой сияли глаза от того, что они делают. Мы реализовали мечту, мотивировавшую нас с каждым следующим днем съемки и монтажа.

На какую возрастную аудиторию рассчитан фильм?

Фильм рассчитан на возрастную аудиторию 14+, однако не рекомендован особо уязвимым людям.

Среди других героев фильма — украинская молодежь, ребята, которые из-за полномасштабного вторжения были вынуждены покинуть свои дома и уехать за границу. Расскажите больше о героях фильма: кто они и как проходил поиск героев?

Поиск героев фильма оказался довольно лёгким, ведь все происходило через сеть семьи молодежных советов Украины – Украинскую ассоциацию молодежных советов. Благодаря доступу ко всем 24 областям Украины через молодежные советы и на наших партнеров за эти годы работы, мы могли быстро найти человека, к примеру, в Бахмуте, Херсоне или даже Луцке и Буче, или Сборовые Тернопольской области. Где угодно мы находили отклик от молодых людей, по моему мнению, это тоже было потому, что они чувствовали: это та возможность, через которую мы хотим проявить свой голос, голос молодежи, рассказать, что у нас на душе. Да и для меня лично, как автора-идейщика, это было так.

Героями фильма являются ребята, которые покинули свои дома и пошли в ряды ВСУ, терробороны или выехали за границу. Также те, которые до последнего остались и делают все возможное и невозможное для Победы. Это представители молодежных советов, центров, органов студенческого и учащегося самоуправления и т.д. Каждый из них имел уникальную историю, которая была связана с историей жизни главной героини.

Алина, имели ли вы раньше опыт в съемках подобных проектов? Поделитесь впечатлениями от съемочного процесса и работой над кинолентой.

Это мой дебют. Раньше никогда не снималась в документальных фильмах. Разве что имел опыт в съемках социальных роликов в рамках молодежной работы. Поэтому от съемочного процесса получила достаточно новых впечатлений и эмоций. Это был полезный и ценный опыт. Во-первых, на съемки у нас было всего 10 дней, дополнительного финансирования не было, и нам предстояло объехать многие города Украины за неделю, чтобы осталось еще время на монтаж. Требовалось оперативно решать многие организационные вопросы: поиск оператора и режиссера монтажа, согласование планов с каждым героем фильма, решение вопросов логистики и т.д. Только представьте: через 18 часов мы смонтировали фильм, продолжительностью 50 мин. Самой не верится, что нам это удалось. Но без сплоченной команды у нас ничего бы не получилось. Я благодарю всех, кто присоединился к рабочей группе и помог создать этот фильм.

Полномасштабная война безвозвратно изменила жизнь каждого украинца. Алино, как нам известно, вы и ваша семья в течение полутора месяцев находились в оккупированном Мариуполе. Расскажите о том периоде вашей жизни: что было самым сложным и как удалось уехать?

Я провела в оккупации 67 дней, из них 47 дней сидела в подвале. Мы прятались дома, в частном доме родителей (я, мать, папа и бабушка). Самым сложным на самом деле для меня было не сойти с ума. Потому что каждый час мог бы быть последним. Иногда вообще не верилось, что такое может быть в 21 веке. Когда ты понимаешь, что уничтожают полностью твою жизнь, уносят у тебя все, а ты даже не можешь на это повлиять. Ты находишься в полном информационном вакууме, ты не знаешь никаких новостей – это очень сложно. Не знаешь, во что верить. Просто был один вопрос в голове: "за что?" Мы голодали, получили ранения, травмы как физические, так и психологические, переохлаждение. Но, слава Богу, мы выжили. 2 мая, во время официальной эвакуации, нам с бабушкой удалось выехать из оккупированного города. Через два дня мы доехали до Запорожья, а вот родители на тот момент остались в Мариуполе, чтобы постараться починить дом своими силами, собрать все вещи и т.д. Они только осенью приехали ко мне в Киев.

До полномасштабного вторжения России в Украину вы работали в Молодежном совете Мариуполя. Расскажите об опыте работы и своем вкладе в развитие молодежной политики в городе?

Мариуполь – город для молодежи и реализации идей. В сентябре 2020 года впервые был создан Молодежный совет г. Мариуполя. Тогда наша команда насчитывала 35 человек — жителей города в возрасте от 14 до 35 лет. В основном это представители общественных объединений, предприятий, учреждений, организаций, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики Мариуполя, или активные молодые люди, которые изъявили желание заниматься развитием молодежной политики в городе. За 1,5 года работы нам удалось реализовать многие проекты, улучшившие социальный аспект жизнедеятельности молодежи Мариуполя, а также повысившие уровень доверия к городским властям. Поскольку все актуальные проблемы молодежной политики могут быть в полной мере реализованы только при привлечении молодежи в качестве партнеров городских властей и при наделении их полномочиями, в 2021 году я стала членом исполнительного комитета городского совета от молодежи города.

Мариуполь — город на фронте, который 8 лет жил с выстрелами, нападениями, постоянными проверками. Несмотря на это, за последние 5 лет оно очень быстро развивалось. Да, к сожалению, у нас все забрали! Город уничтожили, людей убили. Мариупольцы всегда были сильными и несокрушимыми, что доказывают и сейчас. Молодежь города, которой удалось выбраться из ада российской оккупации, ждали новые испытания — как закончить учебу, где найти работу, за что жить. Чтобы помочь решить неотложные потребности, молодежный совет Мариуполя решил переформатировать свою работу и работать с нашей молодежью по всей Украине. Поддержать ее в городах, где они сейчас находятся. Так открылись центры Ямариуполя.

«ЯМариуполь.Молодежь» – это проект поддержки молодежи Мариуполя и Мариупольского района, который помогает интегрироваться в новые города и общины. Развиваться, реализовывать свой потенциал, направленный на восстановление Мариуполя с учетом интересов и предложений, которые сделают его комфортным и перспективным для молодежи.

Не так давно вы возглавили новую должность – заместитель председателя Украинской Ассоциации Молодежных Советов. В чем сейчас ваша работа и какую пользу она несет для украинской молодежи?

Да, в сентябре 2022 года я стала заместителем председателя Украинской Ассоциации Молодежных Советов. До этого я принимала участие в различных мероприятиях УАМР, являясь делегатом от своего Молодежного совета. Мы выбрали 9 руководителей направлений Ассоциации, поэтому моей первоочередной задачей является контроль и координация их работы. Это девять новых команд, которые будут заниматься развитием молодежной политики в совершенно разных областях по всей стране. Также я являюсь одним из координаторов программы «Вооруженные силы молодежных советов Украины», целью которой является создание проектных решений для работы молодежных советов, МКДО и их инициативных групп, МОО в условиях войны, а в дальнейшем восстановления общин, областей и Украины в целом. Также я занимаюсь организацией национальных и международных проектов Ассоциации.

«Для Киевстар ТВ важно поддерживать проекты, которые фиксируют преступления России на территории нашего государства и документируют впечатляющие истории украинцев. «Молодежный фронт Украины» — это лента о несокрушимых активных молодых людях, которые, несмотря на вызовы полномасштабной войны, продолжают развивать Украину и помогают друг другу, отчасти рискуя собственной безопасностью. Это о героях современности, своим примером вдохновляющих миллионы других людей», — прокомментировали в Киевстар ТВ.

Напомним, документальная лента «Молодежный фронт Украины» доступна для бесплатного просмотра на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ или по ссылке.