Как девочка: 42-летняя Пэрис Хилтон очаровала гламурным нарядом и бантом в волосах

Следуя примеру британского принца Гарри, светская львица Пэрис Хилтон тоже решила выпустить книгу мемуаров, которая еще до продажи наделала шума. Дело в том, что знаменитость рассказала в книге о своей юности, признавшись, что имела ментальные проблемы и сделала аборт в 22 года, так как была не готова стать матерью.

Пэрис Хилтон / Фото: Getty Images

Сейчас Пэрис активно посещает интервью и ток-шоу, где рассказывает о мемуарах, и, конечно же, для каждого такого выступления выбирает новый образ. Также на днях миллионерша организовала автограф-сессию для поклонников в Лондоне.

Для мероприятия она выбрала элегантный костюм темного оттенка, который состоял из юбки-карандаша длины миди и укороченной кофты. Вещи были выполнены из твида, имели отделку из люрекса, а украшали их крупные пуговицы с камнями.

Образ Пэрис дополнили черные туфли с вырезами, бриллиантовые серьги, французский маникюр и милая сумка от бренда Self-Portrait с большим бантом. Особо гламурно в этом образе смотрелся бархатный бант в волосах.

Пэрис Хилтон / Фото: Getty Images

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