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Как девочка: 42-летняя Пэрис Хилтон очаровала гламурным нарядом и бантом в волосах

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
870
Время на прочтение
1 мин
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Как девочка: 42-летняя Пэрис Хилтон очаровала гламурным нарядом и бантом в волосах

Пэрис Хилтон / Фото: Getty Images

Она любит женственные образы, которые подчеркивают ее стройную фигуру.

Следуя примеру британского принца Гарри, светская львица Пэрис Хилтон тоже решила выпустить книгу мемуаров, которая еще до продажи наделала шума. Дело в том, что знаменитость рассказала в книге о своей юности, признавшись, что имела ментальные проблемы и сделала аборт в 22 года, так как была не готова стать матерью.

Пэрис Хилтон / © Getty Images
Пэрис Хилтон / Фото: Getty Images

Сейчас Пэрис активно посещает интервью и ток-шоу, где рассказывает о мемуарах, и, конечно же, для каждого такого выступления выбирает новый образ. Также на днях миллионерша организовала автограф-сессию для поклонников в Лондоне.

Для мероприятия она выбрала элегантный костюм темного оттенка, который состоял из юбки-карандаша длины миди и укороченной кофты. Вещи были выполнены из твида, имели отделку из люрекса, а украшали их крупные пуговицы с камнями.

Образ Пэрис дополнили черные туфли с вырезами, бриллиантовые серьги, французский маникюр и милая сумка от бренда Self-Portrait с большим бантом. Особо гламурно в этом образе смотрелся бархатный бант в волосах.

Пэрис Хилтон / © Getty Images
Пэрис Хилтон / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
870
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