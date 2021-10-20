Как девочка: 58-летняя Деми Мур в элегантном платье блистала на светском мероприятии

Как девочка: 58-летняя Деми Мур в элегантном платье блистала на светском мероприятии

58-летняя актриса Деми Мур вчера провела вечер на церемонии ELLE Women in Hollywood, которая состоялась уже в 27-й раз в Лос-Анджелесе.

В Музей киноакадемии Деми приехала в платье из коллекции Schiaparelli сезона весна-лето 2021. Черное платье с золотой цепочкой через плечо сидело на ее фигуре великолепно.

Деми Мур / Associated Press

Кстати, ранее в таком же платье на публике появлялась ее коллега, австралийская актриса Кейт Бланшетт. Наряд звезда тогда дополнила белым жакетом.

Деми дополнила свой образ золотыми серьгами-висюльками и легким макияжем на лице, а волосы собрала в прическу сзади. Также на ее запястье был массивный золотой браслет, который хорошо гармонировал с цепью на платье.

Деми Мур / Associated Press

Отметим, в этом году лауреатами премии стали девять знаменитых женщин: Анджелина Джоли, Холли Берри, Джоди Комер, Джемма Чан, Дженнифер Хадсон, Рита Морено, Лорен Ридлофф, Галь Гадот и Сальма Хайек, их наградили за творческий и культурный вклад, который они внесли в мир музыки, кино, телевидения и не только. Но приехали на церемонию не все. Несколько дней назад Анджелина Джоли и Сальма Хайек присутствовали на премьере фильма "Вечные". Говорят, там случилась вспышка коронавируса. Возможно, их отсутствие как-то связано с этим.

Деми Мур / Associated Press

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