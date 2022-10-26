Как девочка: мама Пэрис Хилтон появилась в мини-платье на светском мероприятии

Американка была, как всегда, очень элегантной и разбавила свой образ оригинальными аксессуарами.
63-летняя миллионерша, светская львица и звезда реалити-шоу Кэти Хилтон появилась среди гостей в спортивном клубе в Голливуде. Знаменитость выглядела потрясающе в лаконичном черном мини-платье, которое дополнила гламурной брошкой-цветком.
Наряд продемонстрировал стройные ноги Кэти, поэтому она решила подчеркнуть их слингбэками на шпильках и телесными колготками в сетку.
Также этот образ мама Пэрис и Ники Хилтон дополнила гламурной сумкой с цветком от Oscar de la Rent и бриллиантовыми серьгами.
Эта сумка - одна из любимых у знаменитости, ведь она не раз с ней выходила в свет, показывала в реалити-шоу, а также одалживала Ники.
Также в начале месяца Кэти посетила бал "Карусель надежды" в Беверли-Хиллз. Тогда она также отличилась оригинальным выбором сумочки.
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