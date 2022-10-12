Как девочка: Сальма Хайек на красной дорожке в мини-платье кислотного оттенка

Кинофестиваль в этом году проходит с 5 по 16 октября.
56-летняя актриса Сальма Хайек в очередной раз поразила свой молодостью и красотой. Звезда фильмов "Фрида" и "Дом Gucci" посетила Лондонский кинофестиваль, на котором презентовали фильм "Бардо (или Лживая хроника пригоршни истин)".
Перед камерами актриса появилась в наряде кислотного оттенка от Bottega Veneta из коллекции весна-лето 2022 с воротом-шарфом. Свой наряд Сальма дополнила черным жакетом с широкими манжетами и кожаными сапогами.
Дополнили образ актрисы бриллиантовые серьги-пусеты и высокий пучок.
Также показ этого фильма посетила британская актриса Джоди Тернер-Смит. Девушка выбрала черное платье с круглыми вырезами от Christopher Kane.
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