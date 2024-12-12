Как два разных человека: как за 42 года изменился солист группы Modern Talking - Томас Андерс

В этом году дуэту, который его прославил на весь мир, исполнилось 40 лет. Но мы предлагаем взглянуть на фото, сделанные еще раньше.

В 1984 году в Гамбурге был основан один из самых успешных и коммерческих немецких коллективов - Modern Talking. Он состоял из вокалиста Томаса Андерса и продюсера, а также автора всех песен Дитера Болена.

Modern Talking стал одним из самых успешных коллективов за всю историю поп-музыки - записи группы по всему миру были проданы тиражом более 200 миллионов экземпляров. Участники Modern Talking стали суперзвездами, песни которых знали наизусть. Их музыка звучала на дискотеках, в частности и в Украине.

Однако до такого колоссального успеха вокалист Томас Андерс пробовался уже в музыке как сольный исполнитель, но прорыва у него не случалось. В 1982 году, до своего триумфа, он принял учатие в небольшой сьемке. Певцу на фото около 19 лет.

Томас Андерс / Фото: Getty Images

Сейчас Томасу уже 61 год и на того молодого парня он уже совсем не похож, хотя выглядит отлично. Недавно - в ноябре этого года - он посетил церемонию в Мюнхене. На красную дорожку певец вышел в черно-белом костюме.

Томас Андерс / Фото: Getty Images

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