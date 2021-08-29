Как две капли воды: Моника Беллучи с дочерьми Девой и Леони прибыла на показ Dolce & Gabbana

Беллуччи и ее дочь Дева являются амбассадорами бренда.
Совсем скоро в Венеции стартует показ новой коллекции культового бренда Dolce & Gabbana и на это мероприятие уже начинают съезжаться звезды со свех уголков мира. Так вчера в Италии под прицел папарацци попали супермодель Хайди Клум и ее 17-летняя дочь Лени, а также певица и актриса Дженнифер Лопес.
Также папарацци удалось сделать фото актрисы Моники Беллуччи и ее дочерей Девы и Леони.
Моника была одета в черные брюки и блузу от Dolce & Gabbana, а на плече у нее висела большая сумка.
Дева явно была рада такому вниманию и мило улыбалась фотографам. 16-летняя девушка была одета в черные штаны и белую блузу с V-образным декольте. В руке она несла кожаную куртку.
Ее младшая сестра Леони также попала под прицел фотографов, но вот только уже в водном такси.
Напомним, что Дева, как и ее мама, сотрудничает с Dolce & Gabbana и является лицом их парфюмерной линейки. В прошлом месяце девушка снималась в своей второй рекламе для аромата Dolce Rose.
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