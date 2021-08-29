Как две капли воды: Моника Беллучи с дочерьми Девой и Леони прибыла на показ Dolce & Gabbana

Как две капли воды: Моника Беллучи с дочерьми Девой и Леони прибыла на показ Dolce & Gabbana

Беллуччи и ее дочь Дева являются амбассадорами бренда.

Совсем скоро в Венеции стартует показ новой коллекции культового бренда Dolce & Gabbana и на это мероприятие уже начинают съезжаться звезды со свех уголков мира. Так вчера в Италии под прицел папарацци попали супермодель Хайди Клум и ее 17-летняя дочь Лени, а также певица и актриса Дженнифер Лопес.

Также папарацци удалось сделать фото актрисы Моники Беллуччи и ее дочерей Девы и Леони.

Моника была одета в черные брюки и блузу от Dolce & Gabbana, а на плече у нее висела большая сумка.

Моника Беллуччи / Getty Images

Дева явно была рада такому вниманию и мило улыбалась фотографам. 16-летняя девушка была одета в черные штаны и белую блузу с V-образным декольте. В руке она несла кожаную куртку.

Дева Кассель / Getty Images

Ее младшая сестра Леони также попала под прицел фотографов, но вот только уже в водном такси.

Дева и Леони Кассель / Getty Images

Напомним, что Дева, как и ее мама, сотрудничает с Dolce & Gabbana и является лицом их парфюмерной линейки. В прошлом месяце девушка снималась в своей второй рекламе для аромата Dolce Rose.

Дева Кассель / Getty Images

Дева Кассель / Getty Images

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