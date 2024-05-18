Как елочная мишура: индийская суперзвезда Айшвария Рай надела креативное платье на красную дорожку

Звезда Болливуда и победительница конкурса "Мисс мира 1994" - Айшвария Рай - появилась в этом году среди гостей Каннского кинофестиваля. Звезда вышла на красную дорожку перед показом фильма "Виды доброты", который снял Йоргос Лантимос - оскароносный режиссер.

Айшвария Рай / Фото: Associated Press

Для этого мероприятия она выбрала очень креативное платье от Falguni Shane Peacock, которое сочетала в себе серебристый и бирюзовый оттенки. Дизайн был очень сложным, а декор, который использовался в платье, больше напоминал праздничную мишуру, которую используют для украшения елок на Рождество.

Также платье было расшито пайетками и бисером. Из мишуры на нем были еще и банты. Спереди декольте наряда украшали складки ткани. Такие же элементы повторялись и на спине наряда. Образ звезды дополнили бриллиантовые украшения, макияж с использованием бирюзовых теней, а также прическа с легкими локонами.

Айшвария Рай / Фото: Associated Press

Айшвария Рай / Фото: Associated Press

Нельзя не заметить, что рука актрисы по-прежнему в гипсе. Что случилось она не объяснила, но несколько дней тому назад также вышла с ним на красную дорожку. Тогда она посмотрела премьеру научно-фантастического фильма Фрэнсиса Форда Копполы "Мегалополис" в платье со шлейфом и золотым декором от этого же индийского бренда.

Айшвария Рай / Фото: Associated Press

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