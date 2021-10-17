Как это мило: экс-"Холостяк" Макс Михайлюк показал фото с женой и дочерью

Как это мило: экс-"Холостяк" Макс Михайлюк показал фото с женой и дочерью

Пилот умилил подписчиков новым семейным снимком.

Главный герой 10-го сезона шоу "Холостяк" – Макс Михайлюк – порадовал фолловеров новым семейным фото в Instagram.

На нем пилот запечатлен с женой – моделью Дашей Хлистун, и их дочерью – пятимесячной Арианой. Макс одет в черную кожаную куртку, Даша – в белую куртку, а малышка – в плюшевый бежевый комбинезон с капюшоном-ушками.

Макс Михайлюк с женой и дочерью / Instagram Макса Михайлюка

"Когда мы друг с другом, у нас есть все", - подписал снимок Макс, добавив хештег #семья.

Подписчики мужчины в восторге от фото.

"Папина копия", "Маленькая бубочка. Радость папы и мамы", "Как мило", "Невероятные", "Очень похожи", "

Какая прелесть тут на фото", "Ну, как же это красивенно! Милота", - написали в комментариях фолловеры.

Еще Михайлюк выложил снимок с женой, сделанный еще летом на дне рождения их друга. На Максе – белая рубашка, а на Даше – красное платье в бельевом стиле.

Макс Михайлюк с женой / Instagram Макса Михайлюка

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