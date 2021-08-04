Как это мило: экс-"Холостяк" Макс Михайлюк показал подросшую дочь

Пилот любит делиться фото и видео со своей 3-месячной дочерью.

Главный герой 10-го сезона шоу "Холостяк" – Макс Михайлюк – наслаждается отцовством. Он часто публикует в Instagram Stories фото и видео со своей 3-месячной дочерью Арианой.

Макс Михайлюк с дочерью / Instagram Макса Михайлюка

На этот раз пилот показал милое видео, как играет с малышкой. Девочка выглядит очень милой и забавной.

Макс Михайлюк с дочерью / Instagram Макса Михайлюка

Ранее Макс выложил семейный снимок, который они сделали на дне рождения друга. Тогда его супруга – модель Даша Хлистун – продемонстрировала отличную форму после родов. Она подчеркнула стройные ноги красным мини-платьем на тонких бретельках. Наряд Даша сочетала с черными босоножками на шпильках.

Макс Михайлюк с женой и дочерью / Instagram Макса Михайлюка

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