Как это мило: экс-"Холостяк" Макс Михайлюк показал подросшую дочь

Пилот любит делиться фото и видео со своей 3-месячной дочерью.
Главный герой 10-го сезона шоу "Холостяк" – Макс Михайлюк – наслаждается отцовством. Он часто публикует в Instagram Stories фото и видео со своей 3-месячной дочерью Арианой.
На этот раз пилот показал милое видео, как играет с малышкой. Девочка выглядит очень милой и забавной.
Ранее Макс выложил семейный снимок, который они сделали на дне рождения друга. Тогда его супруга – модель Даша Хлистун – продемонстрировала отличную форму после родов. Она подчеркнула стройные ноги красным мини-платьем на тонких бретельках. Наряд Даша сочетала с черными босоножками на шпильках.
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