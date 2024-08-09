Как это мило: олимпийская медалистка Анастасия Рыбачок умилила поклонников видео со своим маленьким сыном

Украинские гребчихи Анастасия Рыбачок и Людмила Лузан завоевали "серебро" в спринте на каноэ-двойке на дистанции 500 метров. Каноистки в финальном заезде показали второй результат (1:54.30). Поздравляем девушек с олимпийскими медалями. По этому случаю решили заглянуть в их Instagram.

Анастасия Рыбачок опубликовала там милое видео, на котором ее маленький сын болеет за нее перед телевизором. Малыш, увидев свою маму, очень обрадовался.

"Просто хочу, чтобы это видео было здесь. Вот он, самый главный мой болельщик, маленькое чудо ради которого я на Олимпийских Играх 2024 года. На каждый старт я выхожу с ним в сердце и в голове.

PS Посмотрела это видео 10 раз и все равно плачу от счастья, что меня дома ждет он", – написала Анастасия.

Фолловеров спортсменки это видео очень растрогало.

"Как это мило", "Божеее, ангелочек как за маму болеет", "Чудо маленькое", "Класс! Очень мило", "Насколько это мило!", "Какой милый болельщик", "Это замечательно", – написали они в комментариях.

Напомним, ранее мы собрали подборку красивых фото Людмилы Лузан.

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