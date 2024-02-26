Как фарфоровая кукла: Аня Тейлор-Джой на премьере "Дюны" в наряде из самой обсуждаемой коллекции года

Оригинальное платье было выполнено в ретро-стиле.
27-летняя актриса Аня Тейлор-Джой посетила премьеру второй части фильма "Дюна" в Нью-Йорке, поскольку совсем скоро мы увидим ее в этой адаптацией одноименного романа Фрэнка Герберта 1965 года. Снималась в картине девушка тайно, и об ее участии в проекте стало известно только, когда она недавно посетила премьеру фильма в Лондоне.
В этот раз Аня надела наряд из нашумевшей кутюрной коллекции Модного дома Maison Margiela весна-лето 2024, разработанной креативным директором бренда Джоном Гальяно.
Ее платье было из двух видов ткани - нижний слой был золотым, а вот верхний - из тонкого шелка и фатина. Черная юбка имела также жесткую вставку, которая придавала юбке немного театральной формы.
Завершили образ Ани туфли Tabi из бархата от Christian Louboutin созданные для Maison Margiela, а также ретро-прическа и макияж с ярким блеском на губах.
Какая роль будет у девушки в "Дюне", не сообщается, но многие поклонники франшизы предполагают, что она сыграет Алию Атрейдес, младшую сестру главного героя. В украинский прокат "Дюна: Вторая часть" выйдет совсем скоро - 29 февраля.
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