- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 39
- Время на прочтение
- 1 мин
Как фея из сказки: Ники Хилтон в красивом платье с накидкой и цветами посетила светскую церемонию
Эксклюзивный наряд, который выбрала звезда, очень ей шел.
Младшая сестра Пэрис Хилтон — 42-летняя Ники — посетила гламурный светский вечер в Нью-Йорке — церемонию вручения премии CFDA Fashion Awards, организованную Советом модельеров Америки в Американском музее естественной истории.
Ники надела потрясающее нежно-розовое платье от бренда Alice + Olivia, которое было создано специально для нее. Платье было длинным и украшено аппликациями из цветов.
Дополнил платье звезды длинный кейп со шлейфом сшитый из множества слоев фатина, который отличался на несколько оттенков по цвету и был как и платье украшен цветами.
Шлейф наряда поправляла дизайнер Стейси Бендет — основательница бренда Alice + Olivia. Дизайнер тоже была в романтичном платье, которое напоминало наряд феи.
В прошлом году светская львица и миллионерша тоже была среди гостей этой церемонии и тоже блистала перед фотографами в наряде цвета шампанского от бренда Alice + Olivia из коллекции весна-лето 2025. Платье украшало несколько нежных складок на лифе и юбке, а также высокий разрез, который открывал ногу Ники, демонстрирую ее бронзовый загар и гламурные босоножки с камнями от бренда Aquazzura.