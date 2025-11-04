Как фея из сказки: Ники Хилтон в красивом платье с накидкой и цветами посетила светскую церемонию

Ники Хилтон / © Associated Press

Реклама

Младшая сестра Пэрис Хилтон — 42-летняя Ники — посетила гламурный светский вечер в Нью-Йорке — церемонию вручения премии CFDA Fashion Awards, организованную Советом модельеров Америки в Американском музее естественной истории.

Ники надела потрясающее нежно-розовое платье от бренда Alice + Olivia, которое было создано специально для нее. Платье было длинным и украшено аппликациями из цветов.

Ники Хилтон / © Associated Press

Дополнил платье звезды длинный кейп со шлейфом сшитый из множества слоев фатина, который отличался на несколько оттенков по цвету и был как и платье украшен цветами.

Реклама

Шлейф наряда поправляла дизайнер Стейси Бендет — основательница бренда Alice + Olivia. Дизайнер тоже была в романтичном платье, которое напоминало наряд феи.

Ники Хилтон и Стейси Бендет / © Associated Press

Ники Хилтон и Стейси Бендет / © Associated Press

В прошлом году светская львица и миллионерша тоже была среди гостей этой церемонии и тоже блистала перед фотографами в наряде цвета шампанского от бренда Alice + Olivia из коллекции весна-лето 2025. Платье украшало несколько нежных складок на лифе и юбке, а также высокий разрез, который открывал ногу Ники, демонстрирую ее бронзовый загар и гламурные босоножки с камнями от бренда Aquazzura.

Ники Хилтон в 2024 году / © Associated Press