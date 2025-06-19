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- Шоу-бизнес
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Как греческая богиня: французская модель Летиция Каста посетила модный показ
В Неаполе прошел показ круизной коллекции бренда Max Mara.
Среди гостей мероприятия появилась французская звезда — модель и актриса Летиция Каста.
47-летняя женщина выглядела очень элегантно, поскольку надела на мероприятие длинное черное платье на одно плечо в стиле греческой богини. Наряд был выполнен из плиссированной ткани, а дополнял его лаконичный тонкий черный пояс на талии. Также Летиция решила надеть к платью высокие черные кожаные перчатки и держала в руке небольшую черную сумку с короткими ручками. Волосы модели были уложены назад и подкручены на концах.
Также среди гостей показа была замечена актриса Шерон Стоун. Для модного шоу в Италии она надела длинное платье из шелкового сатина, выполненное в оливковом цвете, которое дополнила очками и золотыми туфлями с сумкой.