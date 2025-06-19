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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
426
Время на прочтение
1 мин

Как греческая богиня: французская модель Летиция Каста посетила модный показ

В Неаполе прошел показ круизной коллекции бренда Max Mara.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Летиция Каста

Летиция Каста / © Getty Images

Среди гостей мероприятия появилась французская звезда — модель и актриса Летиция Каста.

47-летняя женщина выглядела очень элегантно, поскольку надела на мероприятие длинное черное платье на одно плечо в стиле греческой богини. Наряд был выполнен из плиссированной ткани, а дополнял его лаконичный тонкий черный пояс на талии. Также Летиция решила надеть к платью высокие черные кожаные перчатки и держала в руке небольшую черную сумку с короткими ручками. Волосы модели были уложены назад и подкручены на концах.

Летиция Каста / © Getty Images

Летиция Каста / © Getty Images

Также среди гостей показа была замечена актриса Шерон Стоун. Для модного шоу в Италии она надела длинное платье из шелкового сатина, выполненное в оливковом цвете, которое дополнила очками и золотыми туфлями с сумкой.

Шерон Стоун / © Getty Images

Шерон Стоун / © Getty Images

Летиция Каста / © Getty Images

Летиция Каста / © Getty Images

Летиция Каста / © Getty Images

Летиция Каста / © Getty Images

Летиция Каста / © Getty Images

Летиция Каста / © Getty Images

Летиция Каста / © Getty Images

Летиция Каста / © Getty Images

Летиция Каста и Луи Гаррель / © Getty Images

Летиция Каста и Луи Гаррель / © Getty Images

Летиция Каста / © Getty Images

Летиция Каста / © Getty Images

Летиция Каста / © Getty Images

Летиция Каста / © Getty Images

Летиция Каста / © Getty Images

Летиция Каста / © Getty Images

Летиция Каста / © Getty Images

Летиция Каста / © Getty Images

Летиция Каста / © Getty Images

Летиция Каста / © Getty Images

Летиция Каста / © Getty Images

Летиция Каста / © Getty Images

Летиция Каста / © Getty Images

Летиция Каста / © Getty Images

Летиция Каста / © Associated Press

Летиция Каста / © Associated Press

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Дата публикации
Количество просмотров
426
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