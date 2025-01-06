Как греческая богиня: Шерон Стоун в асимметричном платье с пайетками появилась на кинопремии

66-летняя актриса в наряде на одно плечо позировала на красной дорожке.

Шерон Стоун в элегантном аутфите в стиле греческой богини сияла на красной дорожке 82-й церемонии вручения премии "Золотой глобус" в Лос-Анджелесе.

На звезде было бирюзово-черное асимметричное платье по фигуре с пайетками, которое имело один узел на плече, а другой – на бедре.

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

Лук Шерон дополнила кожаным клатчем пастельно-бирюзового оттенка.

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

У актрисы была стильная укладка, макияж с розовой помадой, большие серьги-снежинки с бриллиантами в ушах, серебряные браслеты и бриллиантовые кольца на руках.

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

Напомним, Шерон Стоун на премии American Cinematheque Awards в Беверли-Хиллз предстала в вечернем платье с пайетками и шлейфом.

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