"Как хочется, чтобы мы все скорее вернулись домой!": Надя Дорофеева посетила украинских беженцев в Варшаве

"Как хочется, чтобы мы все скорее вернулись домой!": Надя Дорофеева посетила украинских беженцев в Варшаве

Фотографии со встречи певица показала в своем Instagram.

Надя Дорофеева приехала в Варшаву, где встретилась с украинцами, которыми были вынуждены покинуть свои дома и эвакуироваться в Польшу. Впечатлениями о поездке певица поделилась в публикации в микроблоге.

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"Война заставила многих взрослых и маленьких украинцев покинуть родную страну. Сегодня мы посетили наших беженцев в Варшаве. Была поражена тем, как тепло здесь принимают: кормят, дают одежду, игрушки… Но, конечно, это никогда не заменит дом!

Когда ко мне подошел один ребенок и подарил шоколадку, а другой – игрушечного мишку, я еще раз осознала, что украинцы непобедимы, пока так поддерживают друг друга! Самые смелые и несгибаемые украинцы, я вас люблю!

И как хочется, чтобы мы все скорей вернулись домой!" – написала Дорофеева под снимками.

Надя Дорофеева / Instagram Нади Дорофеевой

Надя Дорофеева / Instagram Нади Дорофеевой

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