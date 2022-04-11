"Как хочется, чтобы мы все скорее вернулись домой!": Надя Дорофеева посетила украинских беженцев в Варшаве

Фотографии со встречи певица показала в своем Instagram.
Надя Дорофеева приехала в Варшаву, где встретилась с украинцами, которыми были вынуждены покинуть свои дома и эвакуироваться в Польшу. Впечатлениями о поездке певица поделилась в публикации в микроблоге.
(листайте фото вправо)
"Война заставила многих взрослых и маленьких украинцев покинуть родную страну. Сегодня мы посетили наших беженцев в Варшаве. Была поражена тем, как тепло здесь принимают: кормят, дают одежду, игрушки… Но, конечно, это никогда не заменит дом!
Когда ко мне подошел один ребенок и подарил шоколадку, а другой – игрушечного мишку, я еще раз осознала, что украинцы непобедимы, пока так поддерживают друг друга! Самые смелые и несгибаемые украинцы, я вас люблю!
И как хочется, чтобы мы все скорей вернулись домой!" – написала Дорофеева под снимками.
Читайте также: