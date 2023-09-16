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Как из бабушкиных салфеток: прима Королевского балета вышла на красную дорожку в прозрачном платье

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
613
Время на прочтение
1 мин
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Как из бабушкиных салфеток: прима Королевского балета вышла на красную дорожку в прозрачном платье

Франческа Хейворд / Фото: Getty Images

Ииз-за оттенка белья создавался "голые" эффект.

31-летняя британская прима-балерина Франческа Хейворд появилась на красной дорожке мероприятия Vogue World. Это грандиозное модное шоу собрало многочисленных знаменитых личностей, которые демонстрировали роскошные образы из кутюрных и винтажных коллекций известных брендов.

Франческа же появилась в довольно оригинальном и полностью прозрачном вязанном платье от бренда The Row из коллекции осень-зима 2023. Наряд был связан как будто из белых бабушкиных салфеток разного дизайна.

Юбка у платья была асимметричной, а сам образ Франческа дополнила такими же вязаными перчатками, белыми босоножками на каблуках и бантом в волосах. Под платьем у балерины было белье бежевого цвета, которое сливалось с оттенком кожи и создавало "голый" эффект.

Франческа Хейворд / © Getty Images
Франческа Хейворд / Фото: Getty Images

Помимо сцены театра Франческа появлялась и в кино, она сыграла в фильме "Кошки" основанном на одноименном мюзикле 1981 года Эндрю Ллойда Уэббера.

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Дата публикации
Просмотры
613
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