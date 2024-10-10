Как из металла: Сабрина Карпентер надела необычное платье на мероприятие Time100 Next

Издание Time опубликовало список Time 100 Next из 100 молодых людей, которые меняют мир. Отбором кандидатов занималась не только редакция, но и знаменитости: актеры, музыканты, активисты.

В среду, 9 октября, в Нью-Йорке состоялся гала-вечер Time100 Next, посвященный этим влиятельным людям. В список попала 25-летняя певица Сабрина Карпентер.

Девушка решила произвести на красной дорожке впечатление нарядом, поэтому выбрала серебристый образ от Versace. Ее платье было как будто из металла и сидело на фигуре как влитое, подчеркивая каждый изгиб фигуры девушки. Лук певица дополнила обувью на огромной платформе, нежным маникюром, а также своей фирменной объемной укладкой.

Сабрина Карпентер / Фото: Associated Press

В преддверии этого мероприятия девушка также снялась для обложки издания Time в винтажном наряде от Victoria’s Secret из коллекции 1997 года.

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