Как из мрачной сказки: Лана Дель Рей появилась на Met Gala в образе с рогами и копытами

Минувшей ночью в Нью-Йорке состоялось самое ожидаемое событие мира моды - Бал Института костюма. Тема мероприятия звучала как "Сад времени" и была отсылкой к одноименному рассказу Джеймса Балларда.

Новый креативный директор Модного дома Alexander McQueen Шон МакГирр в этом году создал наряд для певицы Ланы Дель Рей, в котором она появилась на Met Gala. Стилистом образа стала Молли Дикинсон.

Лана Дель Рей / Фото: Associated Press

Образ Ланы полностью отвечал теме бала - "Сад времени". Вероятно именно поэтому Шон МакГирр решил заглянуть в прошлое и вдохновится старыми работами основателя Модного дома в котором работает.

Наряд Дель Рей является отсылкой к коллекции Александра Маккуина осень-зима 2006, которую он презентовал в Париже на Неделе моды.

Показ Александра Маккуина осень-зима 2006 / Фото: Getty Images

Платье Ланы расшито вручную бронзовыми ветвями боярышника, вдохновленными скульптурами Альберто Джакометти.

Лана Дель Рей / Фото: Associated Press

Также из натуральных веток боярышника сделан головной убор певицы. Он драпирован вуалью из тюля. Такая композиция напоминала рога.

Лана Дель Рей / Фото: Associated Press

Лана Дель Рей / Фото: Associated Press

Макияж певицы был в коричневой гамме, волосы она опять осветлила.

Лана Дель Рей / Фото: Associated Press

Завершали ее образ ​​украшение на руке в виде розы, а также ботинки-копыта.

Ботинки Ланы Дель Рей / Фото: Associated Press

Фото: instagram.com/mollyddickson

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