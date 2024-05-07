Как из мрачной сказки: Лана Дель Рей появилась на Met Gala в образе с рогами и копытами

Минувшей ночью в Нью-Йорке состоялось самое ожидаемое событие мира моды - Бал Института костюма. Тема мероприятия звучала как "Сад времени" и была отсылкой к одноименному рассказу Джеймса Балларда.
Новый креативный директор Модного дома Alexander McQueen Шон МакГирр в этом году создал наряд для певицы Ланы Дель Рей, в котором она появилась на Met Gala. Стилистом образа стала Молли Дикинсон.
Образ Ланы полностью отвечал теме бала - "Сад времени". Вероятно именно поэтому Шон МакГирр решил заглянуть в прошлое и вдохновится старыми работами основателя Модного дома в котором работает.
Наряд Дель Рей является отсылкой к коллекции Александра Маккуина осень-зима 2006, которую он презентовал в Париже на Неделе моды.
Платье Ланы расшито вручную бронзовыми ветвями боярышника, вдохновленными скульптурами Альберто Джакометти.
Также из натуральных веток боярышника сделан головной убор певицы. Он драпирован вуалью из тюля. Такая композиция напоминала рога.
Макияж певицы был в коричневой гамме, волосы она опять осветлила.
Завершали ее образ украшение на руке в виде розы, а также ботинки-копыта.
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