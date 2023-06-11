Как из секс-шопа: американская актриса пришла на вечеринку в полупрозрачном кэтсьюте и без белья

Кристин Куинн выбрала для своего выхода провокационный образ.

Под прицел папарацци попала американская актриса Кристин Куинн, которая появилась на улицах Лос-Анджелеса в откровенном аутфите.

Кристин одела черный кэтсьют без бретелек, который был усыпан стразами, имел по бокам сетку и сексуальное декольте. Под этим нарядом, который очень напоминает комбинезон из секс-шопа, отсутствовало белье.

Кристин Квинн / Фото: Getty Images

Кэтсьют идеально подчеркнул стройную и соблазнительную фигуру Куинн.

Образ актриса дополнила босоножками цвета металлик с камнями, серебряной сумочкой с кристаллами, волнистой укладкой и макияжем с темно-бежевой помадой на губах. Шею Кристин украсила бриллиантовым ожерельем, пальцы – кольцами с камнями, а на лице были солнцезащитные очки. Длинный коричневый маникюр и завершил провокационный лук звезды.

В таком виде Куинн пришла на вечеринку в ресторан Catch в Западном Голливуде.

Напомним, Кристин Куинн на Неделе моды в Париже появилась в длинном черном платье, которое сверху имитировало смокинг. Наряд имел откровенную зону декольте, которое позволило актрисе похвастаться своей грудью без бюстгальтера.

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