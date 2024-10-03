Как из сексшопа: пышнотелая модель в откровенном кэтсьюте похвасталась огромными ягодицами

Пышнотелая модель из Панамы – Грейси Бон – опубликовала в Instagram серию снимков, сделанных в гардеробной.

Грейс Бон/Instagram Грейс Бон

Девушка решила похвастаться откровенной обновкой. Она была одета в белый прозрачный обтягивающий кэтсьют с обнаженными плечами и вырезами в зоне декольте, под которым были белые стринги.

Грейс Бон/Instagram Грейс Бон

Грейси с разных ракурсов продемонстрировала свою фигуру и огромные ягодицы.

Грейс Бон/Instagram Грейс Бон

Бон распустила волосы и сделала насыщенный макияж с пышными ресницами и бронзовыми румянами.

Грейс Бон/Instagram Грейс Бон

Грейс Бон/Instagram Грейс Бон

Напомним, Грейс Бон покаталась на сапборде в бикини тыквенного цвета, а на бедрах она завязала золотое парео.

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