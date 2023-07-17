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Как конфета: британская телезвезда в цветном бикини похвасталась пышным и сексуальным бюстом

Как конфета: британская телезвезда в цветном бикини похвасталась пышным и сексуальным бюстом

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
361
Время на прочтение
1 мин
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Как конфета: британская телезвезда в цветном бикини похвасталась пышным и сексуальным бюстом

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Хлоя Ферри продемонстрировала и стильный купальник, и соблазнительное декольте.

Британская телезвезда Хлоя Ферри во время отдыха устроила импровизированный пикантный фотосет. Что из этого вышло, она показала в Instagram.

Хлоя Ферри / © Instagram Хлои Ферри
Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

На фотографиях знаменитость загорала в ярком пляжном образе. На ней было стильное розово-желтое бикини. В нем Ферри продемонстрировала пышное сексуальное декольте и плоский живот.

Хлоя Ферри / © Instagram Хлои Ферри
Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Свой аутфит Хлоя дополнила сразу двумя моделями очков, которыми похвасталась перед фолловерами: квадратными и округлыми.

Хлоя Ферри / © Instagram Хлои Ферри
Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри
Хлоя Ферри / © Instagram Хлои Ферри
Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

"Сладкая, как конфета", — подписала снимки телезвезда.

Напомним, в прошлый раз Хлоя Ферри похвасталась пышным бюстом в спортивном темно-сером кроп-топе.

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Дата публикации
Просмотры
361
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