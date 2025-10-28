ТСН в социальных сетях

Как королева из средневековья: Ким Кардашьян появилась на публике в винтажном корсете с мехом

В такой необычном образе она сходила на ужин с друзьями.

Автор публикации
Юлия Каранковская
Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Getty Images

Ким Кардашьян привлекла всеобщее внимание в винтажном наряде в средневековом стиле. Ее сфотографировали, когда она покидала отель Whitby в Нью-Йорке.

В тот день звезда была одета в корсет от Dominique Sirop Haute Couture, который по данным Page Six стоит 6468 долларов. Корсет Ким был из осенне-зимней коллекции 1999 года, а выполнен он из кожи, а также его украшала длинная бахрома и объемный меховой ворот.

Ким Кардашьян / © Getty Images

Ким Кардашьян / © Getty Images

Ким надела с корсетом также черные лосины и босоножки на шнуровке. Ее волосы были собраны в элегантную вечернюю прическу, а на лице ее визажист Марио Дедиванович сделал любимый макияж Кардашьян в нюдовой гамме. Завершила она свой элегантный образ серьгами и несколькими кольцами.

Ранее в тот же день Кардашьян вышла в свет в синем трикотажном комплекте с обтягивающей юбкой и кофтой с декольте.

Ким Кардашьян / © Getty Images

Ким Кардашьян / © Getty Images

Роскошные образы Ким Кардашьян (20 фото)

Ким Кардашьян / © Associated Press

Ким Кардашьян / © Associated Press

Ким Кардашьян / © Associated Press

Ким Кардашьян / © Associated Press

Ким Кардашьян и Норт Уэст / © Getty Images

Ким Кардашьян и Норт Уэст / © Getty Images

Ким Кардашьян / © Getty Images

Ким Кардашьян / © Getty Images

Ким Кардашьян / © Getty Images

Ким Кардашьян / © Getty Images

Ким Кардашьян / © Getty Images

Ким Кардашьян / © Getty Images

Ким Кардашьян / © Associated Press

Ким Кардашьян / © Associated Press

Ким Кардашьян / © Associated Press

Ким Кардашьян / © Associated Press

Ким Кардашьян / © Getty Images

Ким Кардашьян / © Getty Images

Ким Кардашьян / © Associated Press

Ким Кардашьян / © Associated Press

Ким Кардашьян / © Associated Press

Ким Кардашьян / © Associated Press

Ким Кардашьян / © Getty Images

Ким Кардашьян / © Getty Images

Ким Кардашьян / © Getty Images

Ким Кардашьян / © Getty Images

Ким Кардашьян / © Associated Press

Ким Кардашьян / © Associated Press

Ким Кардашьян / © Associated Press

Ким Кардашьян / © Associated Press

Ким Кардашьян / © Getty Images

Ким Кардашьян / © Getty Images

Ким Кардашьян / © Getty Images

Ким Кардашьян / © Getty Images

Ким Кардашьян / © Associated Press

Ким Кардашьян / © Associated Press

Ким Кардашьян / © Associated Press

Ким Кардашьян / © Associated Press

Ким Кардашьян / © Associated Press

Ким Кардашьян / © Associated Press

