Как королева: победительница "Холостяка-12" продемонстрировала роскошные образы в полупрозрачных платьях

Победительница реалити-шоу "Холостяк-12" – модель Екатерина Лозовицкая – снялась в новой красивой фотосессии и лучшие кадры опубликовала в Instagram.

В фотосъемке девушка продемонстрировала эффектные образы в роскошных полупрозрачных вечерних платьях до пола.

Екатерина Лозовицкая/Instagram Екатерины Лозовицкой

Екатерина Лозовицкая/Instagram Екатерины Лозовицкой

Екатерина Лозовицкая/Instagram Екатерины Лозовицкой

Наряды имеют сексуальные декольте, блестки, вышивку и идеально подчеркивают стройную и соблазнительную фигуру Екатерины.

Екатерина Лозовицкая/Instagram Екатерины Лозовицкой

В этих платьях Лозовицкая похожа на настоящую королеву.

Екатерина Лозовицкая/Instagram Екатерины Лозовицкой

Аутфит она дополнила красивой прической с локонами и макияжем с акцентом на бордовой помаде.

Екатерина Лозовицкая/Instagram Екатерины Лозовицкой

Напомним, другая участница проекта – Аделина Дели – обнаженной позировала в фотосессии и продемонстрировала большой беременный живот.

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