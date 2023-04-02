Как королева: победительница "Холостяка-12" продемонстрировала роскошные образы в полупрозрачных платьях

Екатерина Лозовицкая снялась в изысканном фотосете.
Победительница реалити-шоу "Холостяк-12" – модель Екатерина Лозовицкая – снялась в новой красивой фотосессии и лучшие кадры опубликовала в Instagram.
В фотосъемке девушка продемонстрировала эффектные образы в роскошных полупрозрачных вечерних платьях до пола.
Наряды имеют сексуальные декольте, блестки, вышивку и идеально подчеркивают стройную и соблазнительную фигуру Екатерины.
В этих платьях Лозовицкая похожа на настоящую королеву.
Аутфит она дополнила красивой прической с локонами и макияжем с акцентом на бордовой помаде.
Напомним, другая участница проекта – Аделина Дели – обнаженной позировала в фотосессии и продемонстрировала большой беременный живот.
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