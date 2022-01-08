Как красиво: Тина Кароль в платье в бельевом стиле соблазнительно извивалась на камеру

Как красиво: Тина Кароль в платье в бельевом стиле соблазнительно извивалась на камеру

Певица показала видео с подготовки к концертам.

Тина Кароль сообщила в Instagram, что она готовит для поклонников на концертах что-то интересное и красивое.

Артистка опубликовала видео, на котором она, сидя, соблазнительно извивается под черной тканью из органзы, а на нее в этот момент дует штучный ветер. Играет красивая музыка.

Одета Кароль в сексуальное черное платье в бельевом стиле.

"Готовлюсь к нашим встречам, снимали муды на экраны. Будет #красиво!" – заинтриговала певица своих фолловеров.

Поклонники в предвкушении.

"Потрясающе красиво! С нетерпением ждем концерты", "Увертюра просто... Я умираю! Как я хочу это услышать уже в живую", "В том, что будет красиво, мы даже не сомневаемся", "Наша своя, невероятно красивый разрыв, уже мурашки и в предвкушении", "Как красиво, очень ждем", - написали подписчики Тины.

Напомним, ранее Кароль продемонстрировала элегантный образ, в котором она выступила на концерте "Вечернего квартала". Артистка была одета в черное платье-бюстье от бренда Mônot с сексуальным декольте и высоким разрезом до бедра.

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