Как крылья: Анна Добрыднева в жакете с сине-желтой бахромой позировала на камеру

Певица примерила стильный патриотический жакет.
Анна Добрыднева опубликовала в Instagram снимок интересного образа из фотосессии.
Артистка предстала в кадре в укороченном синем жакете из апсайкл-кутюр проекта Anna Dobrydneva by Sadnytskyy, у которого на рукавах была патриотическая длинная бахрома – на одном рукаве была синяя бахрома, а на другом – желтая.
Лук она дополнила черными брюками, черным кроп-топом и экстравагантным желтым головным убором-маской в сетку. Желтый маникюр завершил аутфит Анны.
"Все будет Украина", – подписала фото Добрыднева.
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