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Как крылья: Анна Добрыднева в жакете с сине-желтой бахромой позировала на камеру

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
323
Время на прочтение
1 мин
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Как крылья: Анна Добрыднева в жакете с сине-желтой бахромой позировала на камеру

Анна Добрыднева / Фото: Instagram Анны Добрыдневой

Певица примерила стильный патриотический жакет.

Анна Добрыднева опубликовала в Instagram снимок интересного образа из фотосессии.

Артистка предстала в кадре в укороченном синем жакете из апсайкл-кутюр проекта Anna Dobrydneva by Sadnytskyy, у которого на рукавах была патриотическая длинная бахрома – на одном рукаве была синяя бахрома, а на другом – желтая.

Анна Добрыднева / © Instagram Анны Добрыдневой
Анна Добрыднева / Фото: Instagram Анны Добрыдневой

Лук она дополнила черными брюками, черным кроп-топом и экстравагантным желтым головным убором-маской в сетку. Желтый маникюр завершил аутфит Анны.

"Все будет Украина", – подписала фото Добрыднева.

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Дата публикации
Просмотры
323
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