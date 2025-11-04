- Дата публикации
Как кукла Барби: Рита Ора в розовом наряде и белом парике привлекла внимание на церемонии
Певица во всем розовом появилась на светском мероприятии.
Рита Ора посетила церемонию вручения наград The Music Industry Trusts Awards (MITS), которая состоялась в отеле JW Marriott Grosvenor House в Лондоне. Звезда появилась там в гламурном образе куклы Барби.
На певице было розовое обтягивающее мини-платье со стразами и на тонких бретельках, которое подчеркнуло ее стройную фигуру, и розовые плотные колготы. Сверху Рита надела объемную розовую шубу, которую спустила с плеч.
Лук Ора дополнила розовыми сатиновыми слингбэками и белокурым париком с челкой. У нее был нежный макияж с темно-бежевой помадой и серебряное колье на шее.
